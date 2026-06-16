Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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16.06.2026 14:17:26
SpaceX set to vault past Amazon in market value as shares extend IPO surge
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