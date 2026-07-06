Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.07.2026 23:00:00

SpaceX Shares Are Sliding: A Contrarian Buying Opportunity Worth Considering

Space Exploration Technologies' (NASDAQ: SPCX) first few weeks as a public company have already reminded investors that even great businesses can become volatile stocks. SpaceX shares surged in the days after the company went public in early June 2026, hitting an intraday high of $225.64.Image source: Getty Images.Since then, the stock has pulled back and is down to around $162. The stock remains above its $135 IPO price and is still far from cheap. But the sell-off has made the risk-reward question more interesting.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tesla

mehr Nachrichten