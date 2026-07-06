Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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06.07.2026 23:00:00
SpaceX Shares Are Sliding: A Contrarian Buying Opportunity Worth Considering
Space Exploration Technologies' (NASDAQ: SPCX) first few weeks as a public company have already reminded investors that even great businesses can become volatile stocks. SpaceX shares surged in the days after the company went public in early June 2026, hitting an intraday high of $225.64.Image source: Getty Images.Since then, the stock has pulled back and is down to around $162. The stock remains above its $135 IPO price and is still far from cheap. But the sell-off has made the risk-reward question more interesting.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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