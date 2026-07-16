Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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16.07.2026 02:06:35
SpaceX shares briefly slip below IPO price for first time
It was the fourth consecutive day of declines for the stockWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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