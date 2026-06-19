Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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19.06.2026 02:29:13
SpaceX shares end first week of trading up 37% from IPO price
Volatility is likely to continue as investors weigh lofty expectations for future revenue growth without a clear path to achieving themWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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