Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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12.06.2026 15:12:18
SpaceX shares set to soar in historic Wall Street debut
Early quotes from US exchange Nasdaq show stock is indicated to open around 20% higherWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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