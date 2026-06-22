Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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22.06.2026 22:38:00
SpaceX sheds $400 billion in value as stock slides below its IPO-day closing price
Anyone who bought SpaceX’s stock after the first trading day is now underwater on those purchases — at least on paper.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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