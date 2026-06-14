Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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14.06.2026 15:00:00
SpaceX shows investors still want moonshots. The Fed may test that theory this week.
Higher interest rates could make the AI growth story that’s been powering the bull market harder to justify.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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