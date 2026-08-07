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WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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07.08.2026 18:26:00
SpaceX Signed $14.1 Billion of Cloud Contracts in a Single Quarter. Its AI Segment Revenue Hit $2.56 Billion.
SpaceX (NASDAQ: SPCX) is still best known for rockets and for Starlink, its satellite internet service. But the second-quarter report it delivered Tuesday (its first as a public company) was largely about something else: selling artificial intelligence (AI) computing capacity.During the quarter, SpaceX signed Cloud Services Agreements totaling $14.1 billion in contracted sales, nearly twice the $7.8 billion of revenue the entire company produced in the period.And the buying hasn't stopped. On the earnings call, chief financial officer Bret Johnsen said the company contracted an additional $6.7 billion of cloud services revenue in the first weeks of the current quarter, covering a six-month stretch that starts ramping in October.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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