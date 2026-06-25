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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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25.06.2026 15:30:00

SpaceX (SPCX) Stock Is Plunging. Should You Buy the Dip?

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), or SpaceX, made its debut on the stock market through an initial public offering (IPO) on June 12. The Elon Musk-led company saw its shares surge by some 67% between its IPO and a June 16 peak -- but the story has changed. Shares were recently down nearly 20% over the past week, briefly dropping below where they started trading, at $150 per share.Many times, when a stock drops sharply, there's an opportunity to assess whether the case for investing in the company has gotten stronger, thanks to a more compelling valuation. In this case, with SpaceX, I'd recommend you not bother doing so. Here's why.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
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