Orbital Corporation LtdShs Aktie

Orbital Corporation LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880033 / ISIN: AU000000OEC2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.09.2026 02:12:07

SpaceX Spent $15.8 Billion on AI in a Quarter. Here's What Happens to the Stock if Orbital Data Centers Don't Work.

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) is best known for its Starlink satellite communications business and orbital launching services built around its reusable rocket technologies, but the company is actually positioning artificial intelligence (AI) as the most important pillar of its growth strategy. Within the category, SpaceX is looking to orbital data centers as a potentially revolutionary performance driver.

Orbital data centers could offer far more direct access to solar energy, alleviating power consumption concerns, and could also provide superior heat-diffusion solutions that eliminate the need for water-based cooling. On the other hand, it's still unclear whether SpaceX's major investments in the tech will pay off.

Image source: Getty Images.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Orbital Corporation LtdShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Orbital Corporation LtdShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Orbital Corporation LtdShs 0,07 0,00% Orbital Corporation LtdShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- US-Börsen zum Handelsende tiefer -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. An den US-Börsen hielten sich die Anleger zurück. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen