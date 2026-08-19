Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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19.08.2026 22:30:00
SpaceX Spent $18.4 Billion in a Single Quarter -- $15.8 Billion of It on AI. Here's Where the Money Is Going.
In the second quarter of 2026, SpaceX's (NASDAQ: SPCX) revenue surged 92% year over year to $7.8 billion, and it narrowed its net loss from $1.01 billion to $541 million. However, its total capex surged more than sixfold year over year, from $2.83 billion to $18.37 billion. It allocated $15.8 billion of that capex to expanding its AI business. Let's see where all that money went.Image source: Getty Images.SpaceX originally operated two main businesses: its Starlink satellite internet services and its rocket launch services. But in Feb. 2026, it acquired xAI -- which owns Grok, X, and its other AI assets -- in an all-stock transaction to form its new AI business. It also acquired the AI start-up Cursor earlier this month. Elon Musk believes its AI revenue will jump from $3.5 billion in 2025 to $700-$750 billion in 2030. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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