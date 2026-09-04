Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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04.09.2026 14:05:00
SpaceX Spent $18.4 Billion in a Single Quarter -- $15.8 Billion of It on AI. Here's Where the Money Is Going.
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) spent $18.4 billion on capital projects in the second quarter. Given the company's name, you might expect the lion's share of that to have gone toward rockets, satellites, and the like. You'd be wrong.$15.8 billion -- about 86% -- went to its artificial intelligence (AI) segment, SpaceXAI.The rest was basically a rounding error by comparison: SpaceX put $1.4 billion into Starlink, its satellite-based internet business, and $1.2 billion into its Space business -- that is, rockets. Here's the full breakdown:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tesla
|
04.09.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
04.09.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
04.09.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Tesla auf 'Neutral' - Ziel 445 Dollar (dpa-AFX)
|
04.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 am Mittag in Rot (finanzen.at)
|
04.09.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 480 Dollar (dpa-AFX)
|
04.09.26
|Börse New York: NASDAQ 100 klettert zum Start (finanzen.at)
|
03.09.26
|S&P 500 aktuell: Das macht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
03.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 nachmittags in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
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