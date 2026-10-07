Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
|
07.10.2026 22:16:00
SpaceX Still Trades Above Its IPO Price. Could Anthropic Do the Same?
According to a recent Bloomberg article, artificial intelligence start-up Anthropic is aiming to conduct its initial public offering (IPO) the week of Nov. 9. But even if it doesn't go public before Thanksgiving, the IPO is expected to occur before the end of 2026.
As Anthropic's stock market debut gets closer to being a reality, there will be a lot more details to dig through for investors considering buying shares. But if you'd like to get a sense of how the stock price may perform in its early days and weeks, one thing we can do currently is look at how another highly publicized IPO has traded so far: Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX).
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Anthropic
Analysen zu Anthropic
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|337,75
|0,01%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit herben Verlusten in den Feierabend -- DAX beendet Handel deutlich schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch kräftigen nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen gaben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.