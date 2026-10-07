SpaceX Still Trades Above Its IPO Price. Could Anthropic Do the Same?

According to a recent Bloomberg article, artificial intelligence start-up Anthropic is aiming to conduct its initial public offering (IPO) the week of Nov. 9. But even if it doesn't go public before Thanksgiving, the IPO is expected to occur before the end of 2026.

As Anthropic's stock market debut gets closer to being a reality, there will be a lot more details to dig through for investors considering buying shares. But if you'd like to get a sense of how the stock price may perform in its early days and weeks, one thing we can do currently is look at how another highly publicized IPO has traded so far: Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX).

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