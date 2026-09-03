Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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03.09.2026 09:53:00

SpaceX Stock: Buy, Sell, or Hold?

The Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) IPO was one of the most anticipated public offerings in years. A few days after it began trading, the stock reached an all-time high of $225, a 50% increase from its initial IPO opening price of $150.But since then, SpaceX has retreated, and it's now trading around $143, as of this writing.This begs the question: What should investors do with SpaceX? Here's why not buying SpaceX stock is the best strategy for now, and why holding it -- if you already own it -- is more advisable than selling.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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27.08.26 Tesla Kaufen DZ BANK
19.08.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Tesla Neutral UBS AG
03.08.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
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