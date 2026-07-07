Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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07.07.2026 20:09:38
SpaceX Stock and the Nasdaq-100: What History Tells Us About Potential Returns After July 7
Even though it's only been public since June 12, Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), or SpaceX, has already traded in a wide range in less than a month, from a high of $225.64 to a low of $147.11.With its inclusion in the Nasdaq-100, however, history shows that, on average, companies can expect their stock prices to move in a certain direction. This is what history suggests about whether the next move in SpaceX's stock price is higher or lower.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|AOL and Eventbrite owner Bending Spoons soars 40% on Nasdaq debut (Financial Times)
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18.06.26
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|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 nachmittags leichter (finanzen.at)
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17.06.26
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Analysen zu Nasdaq Inc
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