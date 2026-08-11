Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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11.08.2026 23:45:01
SpaceX Stock Could Reach $600, According to Morgan Stanley. Here’s How.
Shares of Space Exploration Technologies Corp. (NASDAQ:SPCX) could climb to $600, according to Morgan Stanley analyst Adam Jonas. This “bull case” would value the company at a whopping $8 trillion, making it the largest in the world.Jonas originally initiated coverage on July 7 with an overweight rating and a price target of $300. He reaffirmed the rating on Tuesday.Here’s how he thinks that could happen and what the rest of Wall Street thinks about SpaceX stock.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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