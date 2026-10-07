NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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07.10.2026 03:49:29
SpaceX Stock Drops After Hours as Elon Musk-led Company Seeks $40 Billion to Buy Nvidia Chips
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