SpaceX Stock Has Climbed About 50% Through 6 Insider Share Unlocks. The Biggest Is Still Ahead.

Since early August, almost 2.3 billion shares of SpaceX (NASDAQ:SPCX) owned by employees and early investors have come out of lockup. For comparison, the company sold 639 million shares in its June initial public offering (IPO).

But the growth stock is far higher than when the releases began. Shares ended Monday at around $163 -- about 50% above their $108 close on Aug. 5, the day before the first release.

Granted, the gain looks bigger because of where it starts. Aug. 5 was the day after SpaceX's first earnings report as a public company, and the stock lost around 14% that session. Measured from the close before that drop, the gain is about 30%.

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