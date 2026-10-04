Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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04.10.2026 09:38:01

SpaceX Stock Has Closed Above $200 Exactly Once. Prediction: It Will Again Before 2028.

SpaceX (NASDAQ:SPCX) has been public for almost four months, and in that stretch its stock has closed above $200 exactly once. That was June 16, just its third session after the initial public offering (IPO), when shares ended at $211.39.

The stock hasn't been back since. It sits near $151 as I write this, even after Starship, the company's huge next-generation rocket, completed its first orbital flight last week.

Climbing back to $200 would take a rise of about 33%. My prediction is that SpaceX makes it before 2028. And the case doesn't depend on investors paying more per dollar of sales than they do now. It depends on revenue.

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