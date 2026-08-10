Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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10.08.2026 18:20:00

SpaceX Stock Has Plunged 34%. Elon Musk's "Secret Master Plan" Points to What Could Come Next.

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) executed a flawless IPO. At least that's the way things began. The company's underwriters rapidly sold all available stock, triggering "greenshoe" options that ultimately netted SpaceX $85.7 billion in proceeds. Shares quickly skyrocketed well above $200 despite an initial IPO price of $135. And SpaceX took advantage of the enthusiasm by executing a scaled-up $25 billion bond offering. Since shares reached an all-time high of $225.64 on June 15, with a peak valuation of around $3 trillion, SpaceX stock has fallen off a cliff. Shares are currently 34% lower than that peak, leaving many investors underwater.Still, SpaceX is now armed with capital, especially considering its $60 billion acquisition of AI tooling start-up Cursor was paid for in stock, not cash. Regardless of where the stock price goes from here, expect SpaceX to go on a spending spree. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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