Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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26.08.2026 16:20:00
SpaceX Stock Has Pulled Back 39% From Its Peak and Could Be Worth as Little as $95 by 2028
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), better known as SpaceX, went public on June 12 with enormous expectations, but its first couple of months of trading have been anything but smooth. As of Aug. 25, the stock has dropped by about 39% from its all-time high of $225.64 a share. It now trades less than 3% higher than its IPO price of $135 per share, and since early July, it has largely traded below the $150 per share at which it opened its first day of trading on the Nasdaq.The tech stock has been all over the chart, with an early August dip to just below $105. That said, even if it delivers aggressive revenue growth over the next year, it isn't out of the question for the share price to drop below $100 by 2028.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tesla
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07:38
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25.08.26
|SpaceX commits $100bn to Louisiana space base (Financial Times)
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24.08.26
|China-Schock: Tesla ruft Millionen Autos zurück - Aktie wenig bewegt (dpa-AFX)
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24.08.26
|Roboter-Boom in China: Tesla-Sparte Optimus winkt Aufwind - Aktie im Blick (finanzen.at)
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23.08.26
|Tesla ruft fast drei Millionen Autos in China zurück (dpa-AFX)
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22.08.26
|Tesla ruft fast drei Millionen Autos in China zurück (Spiegel Online)
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21.08.26
|Gewinne in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
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21.08.26
|Handel in New York: So performt der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
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|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
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|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
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|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
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|23.07.26
|Tesla Outperform
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|24.04.26
|Tesla Underweight
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|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
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|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
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