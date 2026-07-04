Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
04.07.2026 12:05:00
SpaceX Stock Is 169% Overvalued According to Experts. Here's Why.
SpaceX (NASDAQ: SPCX) officially priced its IPO at $135 per share. Very quickly, however, the stock's valuation soared to $225 per share. Even following a sharp correction, shares still trade around $170 per share -- well above the IPO price just a few weeks prior.A report from research firm Morningstar, however, is pumping the brakes. The firm believes SpaceX to be worth just $63 per share -- nearly two-thirds less than the prevailing stock price. Is SpaceX stock really 169% overvalued? Let's take a look at Morningstar's arguments.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
03.07.26
|Widerspruch bei Tesla: Gute Verkaufszahlen, aber stärkster Kurseinbruch der Aktie seit rund einem Jahr (finanzen.at)
|
03.07.26
|Deutscher Automarkt wächst im Juni zweistellig - Tesla und BYD mit Absatzsprung (Dow Jones)
|
02.07.26
|Tesla-Aktie fällt dennoch kräftig: Auslieferungen ziehen deutlich an (dpa-AFX)
|
02.07.26