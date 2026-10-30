SpaceX Stock Is 25% Below Its All-Time High. Here’s What $5,000 Invested Today Could Be Worth by the End of 2027.

Few new stocks have generated the level of interest that Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX), better known as SpaceX, has. SpaceX's initial public offering (IPO) was the largest ever. Its founder, Elon Musk, is the world's richest person.

But SpaceX hasn't been a big winner for ordinary investors so far. The stock is roughly 25% below its peak set shortly after its June 2026 IPO.

What matters more, though, is how SpaceX might perform in the future. Here's what $5,000 invested today could be worth by the end of 2027.

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