Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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11.08.2026 00:05:00

SpaceX Stock Is Down 17% Since Its IPO. Here's What a $10,000 Investment Could Look Like in 5 Years.

Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) went public on June 12 in one of the highest-profile debuts ever. That's due in large part to the record-setting numbers: The company raised $85.7 billion, making it the largest initial public offering (IPO) in history by a country mile. Shares rocketed up in the days that followed, but things haven't been so rosy since. The stock closed its IPO day at $160.95. It's now down more than 17% to roughly $133 as of Aug 8.That's a rocky two months. But many investors see it as a major opportunity -- a chance to snag shares at a steep discount. So, is this the time to buy in? What might $10,000 invested today turn into in five years?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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