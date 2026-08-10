Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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10.08.2026 11:00:00
SpaceX Stock Is Down 34% From Its Post-IPO Peak. A $10,000 Investment Today Could Be Worth This Much by the End of 2027. (NASDAQ: SPCX)
Following its IPO, Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) started hot, setting new all-time highs for a couple of trading days in a row. Then the selling started. It hasn't really stopped, either, as it's down 34% from its all-time high. That may have some investors worried about the future, but should they be? After all, SpaceX is involved in a handful of the biggest growth categories expected to affect the market over the next couple of decades.If you invested $10,000 today, what would that be worth by the end of next year? Let's take a look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tesla
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07.08.26
|Tesla-Aktie Jefferies sieht schwächere Gewinne und senkt Kursziel (dpa-AFX)
|
06.08.26
|Elon Musk: Tesla gelingt in Deutschland nur ein Mini-Comeback (Spiegel Online)
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06.08.26
|SpaceX makes a splash and China scores a memory win (Financial Times)
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05.08.26
|WDH/ROUNDUP 5: Musk prophezeit Billionen-Umsatz für SpaceX - Aktie rutscht ab (dpa-AFX)
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05.08.26
|ROUNDUP 4: Musk prophezeit Billionen-Umsatz für SpaceX - Aktie rutscht ab (dpa-AFX)
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05.08.26
|ROUNDUP 4: Musk prophezeit Billionen-Umsatz für SpaceX - Aktie fällt deutlich (dpa-AFX)
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05.08.26
|ROUNDUP 3: Musk prophezeit Billionen-Umsatz für SpaceX - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
05.08.26
|WDH/ROUNDUP 2: Musk prophezeit Billionen-Umsatz für SpaceX - Aktie fällt (dpa-AFX)
Analysen zu Tesla
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|285,90
|0,78%
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