Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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10.08.2026 11:00:00

SpaceX Stock Is Down 34% From Its Post-IPO Peak. A $10,000 Investment Today Could Be Worth This Much by the End of 2027. (NASDAQ: SPCX)

Following its IPO, Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) started hot, setting new all-time highs for a couple of trading days in a row. Then the selling started. It hasn't really stopped, either, as it's down 34% from its all-time high. That may have some investors worried about the future, but should they be? After all, SpaceX is involved in a handful of the biggest growth categories expected to affect the market over the next couple of decades.If you invested $10,000 today, what would that be worth by the end of next year? Let's take a look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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