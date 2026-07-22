Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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22.07.2026 10:49:00

SpaceX Stock Is Down 36% From Its Post-IPO Peak. History Says a $10,000 Investment Will Be Worth This Much by June 2027.

On June 12, Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) became the largest initial public offering (IPO) in U.S. history as measured by market value. The rocket and satellite company was worth nearly $1.8 trillion at the listing price of $135 per share.SpaceX peaked around $202 per share on its third trading day. However, the stock has since fallen 36% to $129 per share, and history says it has further to fall. Here's what investors should know.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel

Tesla 287,85 -12,12% Tesla

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