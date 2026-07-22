Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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22.07.2026 10:49:00
SpaceX Stock Is Down 36% From Its Post-IPO Peak. History Says a $10,000 Investment Will Be Worth This Much by June 2027.
On June 12, Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) became the largest initial public offering (IPO) in U.S. history as measured by market value. The rocket and satellite company was worth nearly $1.8 trillion at the listing price of $135 per share.SpaceX peaked around $202 per share on its third trading day. However, the stock has since fallen 36% to $129 per share, and history says it has further to fall. Here's what investors should know.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tesla
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16:00
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
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12:49
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Tesla auf 445 Dollar - 'Neutral' (dpa-AFX)
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11:49
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 500 Dollar (dpa-AFX)
|
11:19
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 500 Dollar (dpa-AFX)
|
11:05
|AKTIE IM FOKUS: Tesla-Aktie sackt ab - 'Investoren schauen unter die Motorhaube' (dpa-AFX)
|
10:19
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Tesla auf 'Hold' - Ziel 400 Dollar (dpa-AFX)
|
06:34
|ROUNDUP: Tesla mit weniger Gewinn und höheren Kosten (dpa-AFX)
Analysen zu Tesla
|15:18
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:54
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Tesla Halten
|DZ BANK
|15:18
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:21
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:54
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Tesla Halten
|DZ BANK
|15:18
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|10:21
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|11:57
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:54
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Tesla Halten
|DZ BANK
|13.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|287,85
|-12,12%
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