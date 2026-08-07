Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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07.08.2026 12:15:00
SpaceX Stock Is Down 50% From Its Peak. Here's 1 Reason to Buy the Dip, and 1 Reason to Run for the Hills.
Elon Musk's Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) went public on June 12. SpaceX stock quickly rallied to a record high of $225, but it has since lost 50% of its value and is trading at about $110 (as of Aug. 6).SpaceX has the potential to create tremendous long-term value for shareholders through its rocket launch, satellite internet connectivity, and artificial intelligence (AI) businesses, but its stock is plummeting right now for a perfectly logical reason: valuation.Here's one reason investors might want to buy the recent dip and one reason to steer clear.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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