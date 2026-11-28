SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
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28.11.2026 05:07:02
SpaceX Stock Is Trading Below Its $135 IPO Price. History Says What Other Giant IPOs Did From There.
SpaceX (NASDAQ:SPCX) priced its initial public offering (IPO) at $135 a share in June. As of this writing, the stock trades near $134, and it's closed under $135 every trading day since Nov. 20.
SpaceX has been here before. It first closed below its IPO price on July 16, stayed there for a little over three weeks, and closed back above it on Aug. 10. Since then, the stock has dipped under $135 five more times, including the current stretch.
What does a fall below the IPO price tell investors? Not much by itself, if other big IPOs are any guide. I looked at five from the last 15 years that later slid under their offer prices: Alibaba Group (NYSE:BABA), Uber Technologies (NYSE:UBER), Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN), Arm Holdings (NASDAQ:ARM), and Facebook, which now trades as Meta Platforms (NASDAQ:META). Most climbed back to their offer prices fast. What decided the following year was how the business did.
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|SpaceX Buy
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|19.11.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|24.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|SpaceX
|121,14
|2,33%
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