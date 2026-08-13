Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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13.08.2026 12:40:00

SpaceX Stock Just Closed Above Its IPO Price. Here's What History Says Happens Next.

Shares of Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), better known as SpaceX, have been on a wild ride during their first two months since the stock's initial public offering (IPO). The company saw its value touch $3 trillion at its peak just a few days after its market debut, but the market cut that price by more than half at one point, sending the stock price below its IPO price last month.After its second-quarter earnings report and the first of several lockup expirations, letting early SpaceX investors and employees sell their shares, the stock climbed back above its IPO price. Some investors may see that strong performance in the face of potential selling pressure as a sign that the stock can keep climbing. Here's what history has to say.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street werden unterschiedliche Tendenzen beobachtet. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
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