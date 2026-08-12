Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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13.08.2026 00:05:00
SpaceX Stock Just Rallied 12% in a Single Day. Did Elon Musk Survive the Lockup Expiration Unscathed?
There's much work to be done before reclaiming the high of $225.64, but for the week ending Monday, Aug. 10, shares of Elon Musk's Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) are higher by 21.1%.Alone, that's impressive, but the stock's resurgence is all the more noteworthy when considering it coincided with the expiration of the first lockup period. Aug. 6 was the first day since the June initial public offering (IPO) on which 911.5 million shares held by SpaceX insiders, including employees, could ring the register.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tesla
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11:36
|ROUNDUP/Am Tesla-Werk: Bahnhof Fangschleuse eröffnet (dpa-AFX)
|
12.08.26
|Tesla vs. S&P 500: Aktie hinkt hinterher - Analyst sieht trotzdem große Chancen (finanzen.at)
|
11.08.26
|S&P 500-Wert Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Tesla-Aktie Jefferies sieht schwächere Gewinne und senkt Kursziel (dpa-AFX)
|
06.08.26
|Elon Musk: Tesla gelingt in Deutschland nur ein Mini-Comeback (Spiegel Online)
|
06.08.26
|SpaceX makes a splash and China scores a memory win (Financial Times)
|
05.08.26
|WDH/ROUNDUP 5: Musk prophezeit Billionen-Umsatz für SpaceX - Aktie rutscht ab (dpa-AFX)
|
05.08.26
|ROUNDUP 4: Musk prophezeit Billionen-Umsatz für SpaceX - Aktie rutscht ab (dpa-AFX)
Analysen zu Tesla
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|283,65
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