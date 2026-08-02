Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
02.08.2026 13:45:00
SpaceX Stock May Be Down 51%, But It's Still Outperforming These 2 Other Recent IPOs
It's been nearly two months since Elon Musk's Space Exploration Technologies Corp. (NASDAQ: SPCX), commonly known as SpaceX, went public. Despite an initial surge in interest (and share price), the stock has badly underperformed the market. Shares of SpaceX stock are down more than 51% from their highs.However, two other high-tech stocks made their market debuts around the same time as SpaceX, and they've actually fared just as badly.Here's why SpaceX, despite being down 51%, managed to outperform recent nuclear IPO X-Energy (NASDAQ: XE) (down almost 55%) and is only doing a bit worse than Standard Nuclear (NYSE: STDN) (down 45.5%). Let's also look at which stock is likeliest to recover.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
31.07.26
|Experte: Warum Anleger Tesla und SpaceX als Value-Investment sehen sollten (finanzen.at)
|
31.07.26
|Tesla-Aktie im Minus: Elon Musk plant keine Trennung von China-Geschäft - Neue Mitarbeiter in Grünheide (dpa-AFX)
|
31.07.26
|Tesla stellt erste 1.000 Mitarbeiter in Grünheide neu ein (dpa-AFX)
|
30.07.26
|Sechs Verlusttage bei Tesla: Kommt jetzt die Wende - dank dieser Aktie? (finanzen.at)
|
29.07.26
|Cathie Wood greift wieder zu - Millionen fließen in SpaceX, Tesla und NVIDIA (finanzen.at)
|
29.07.26