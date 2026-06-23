Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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23.06.2026 17:56:17
SpaceX Stock Price Is Slumping After Its Blockbuster IPO
On Tuesday, SpaceX briefly fell below $150 a share, which is where the stock first began trading when the company listed publicly just over a week ago.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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