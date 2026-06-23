Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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23.06.2026 20:23:00

SpaceX stock’s wild price swings since its IPO show how risky leveraged ETFs can be

The excitement around SpaceX shares has quickly faded after they soared in their market debut this month — providing a crushing reminder of just how risky it is to make leveraged bets on single stocks via the exchange-traded-fund market.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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