Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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14.06.2026 11:57:04
SpaceX surge further boosts Saudi billionaire prince’s fortune
Alwaleed Talal’s investment firm holds 42.4 million shares in SpaceX, valued at US$6.8 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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