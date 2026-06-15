Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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16.06.2026 01:47:27
SpaceX surges 20% in second day of trading to add US$412 billion in value
SPACEX shares jumped in their second day of trading, adding to gains following a blockbuster debut that instantly vaulted it into the...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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