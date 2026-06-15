Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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16.06.2026 01:47:27

SpaceX surges 20% in second day of trading to add US$412 billion in value

SPACEX shares jumped in their second day of trading, adding to gains following a blockbuster debut that instantly vaulted it into the...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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