Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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21.10.2026 23:03:01

SpaceX Tesla Merger: Elon Musk Just Called it a Good Idea

A possible merger between Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ:SPCX) and Tesla (NASDAQ:TSLA) has been rumored for months. Ever since Elon Musk took his space and technology conglomerate public, investors have anticipated bringing his electric vehicle and battery company into the fold. One public company for all of Musk's endeavors -- more or less.

After SpaceX's earnings call on Tuesday, Oct. 20, 2026, the idea looks to have real traction.

Musk told investors that both businesses have formed special committees of independent directors to explore such a merger, though he said he cannot participate in those discussions because he is a "conflicted party." Still, his view was made clear: "Do I think it would be a good idea? Yes."

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