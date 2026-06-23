Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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23.06.2026 11:00:00
SpaceX-Testmission: Starfall soll einmal Nutzlast überall auf die Erde bringen
SpaceX hat eine kleine Raumkapsel entwickelt, mit der bald Nutzlast an beliebige Orte auf der Erde geschossen werden können soll. Am Dienstag steht ein Test an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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