KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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16.06.2026 16:09:00
SpaceX übernimmt KI-Unternehmen Cursor für 60 Milliarden Dollar
Erst vor wenigen Tagen ging SpaceX mit einem Rekordwert an die Börse. Nun meldet das Unternehmen von Elon Musk die Übernahme eines Start-ups. Das Geschäft soll dem Konzern im KI-Wettrennen helfen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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