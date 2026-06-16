KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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16.06.2026 16:09:00

SpaceX übernimmt KI-Unternehmen Cursor für 60 Milliarden Dollar

Erst vor wenigen Tagen ging SpaceX mit einem Rekordwert an die Börse. Nun meldet das Unternehmen von Elon Musk die Übernahme eines Start-ups. Das Geschäft soll dem Konzern im KI-Wettrennen helfen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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