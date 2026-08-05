Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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05.08.2026 05:03:00
SpaceX-Umsätze übertreffen Erwartungen, aber Verluste lassen Aktie fallen
Der erste Quartalsbericht seit dem SpaceX-Börsengang zeigt gemischte Ergebnisse. Nur Starlink verdient Geld, Raumfahrt und KI sind defizitär: Aktienkurs fällt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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