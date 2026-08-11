Alphabet C Aktie

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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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11.08.2026 23:27:26

SpaceX und Alphabet unter Druck: Nahost-Konflikt und Inflationssorgen belasten US-Börsen

Steigende Ölpreise drücken die Stimmung an der Wall Street. Bei den Einzelaktien geben Technologiewerte nach. Der Vermögensverwalter Apollo Global ist nach der verkündeten Rechenzentren-Partnerschaft mit Nvidia bei vielen Anlegern gefragt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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23.07.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
04.05.26 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C Neutral UBS AG
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Alphabet A (ex Google) 298,25 0,15% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 297,15 0,03% Alphabet C (ex Google)
Tesla 284,30 -1,32% Tesla

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Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.
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