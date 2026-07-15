Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
15.07.2026 23:04:39
SpaceX unter Ausgabepreis: Gesunkene US-Erzeugerpreise geben Wall Street Rückenwind
Ein Rückgang der US-Erzeugerpreise macht den Anlegern Hoffnung auf eine Zinspause der Fed. Bei den Einzelwerten fällt Elon Musks SpaceX erstmals unter den Ausgabepreis. Auch sein früheres Unternehmen Paypal gerät in den Fokus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!