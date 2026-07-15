Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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15.07.2026 23:04:39

SpaceX unter Ausgabepreis: Gesunkene US-Erzeugerpreise geben Wall Street Rückenwind

Ein Rückgang der US-Erzeugerpreise macht den Anlegern Hoffnung auf eine Zinspause der Fed. Bei den Einzelwerten fällt Elon Musks SpaceX erstmals unter den Ausgabepreis. Auch sein früheres Unternehmen Paypal gerät in den Fokus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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