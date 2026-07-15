Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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15.07.2026 13:58:00
SpaceX ushered in a ‘new era’ for investing in space. Why the stock is now cratering.
After surging in May, the space sector has tumbled as investors are feeling an “investment coma” in the wake of the record-breaking SpaceX IPO.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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