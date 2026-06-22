Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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22.06.2026 23:33:54
SpaceX verliert 16 Prozent: Alphabet zieht Nasdaq nach unten
Nach dem fulminanten Börsenstart geht es für SpaceX wieder abwärts. Auch die Google-Mutter Alphabet und andere Tech-Schwergewichte schwächeln. Besser läuft es hingegen im Gesundheits- und Industriesektor.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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