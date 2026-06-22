Nasdaq Aktie

Nasdaq für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 813516 / ISIN: US6311031081

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.06.2026 23:33:54

SpaceX verliert 16 Prozent: Alphabet zieht Nasdaq nach unten

Nach dem fulminanten Börsenstart geht es für SpaceX wieder abwärts. Auch die Google-Mutter Alphabet und andere Tech-Schwergewichte schwächeln. Besser läuft es hingegen im Gesundheits- und Industriesektor.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

mehr Nachrichten