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Starlink Aktie

Starlink für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01

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14.04.2026 13:27:00

SpaceX vor Börsengang: Nur Starlink bringt Geld, xAI und X mit hohen Verlusten

SpaceX will an die Börse, es soll der größte Börsengang der Geschichte werden. Die Geschäftszahlen wecken aber Zweifel an der angestrebten Bewertung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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