Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
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14.04.2026 13:27:00
SpaceX vor Börsengang: Nur Starlink bringt Geld, xAI und X mit hohen Verlusten
SpaceX will an die Börse, es soll der größte Börsengang der Geschichte werden. Die Geschäftszahlen wecken aber Zweifel an der angestrebten Bewertung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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