SpaceX vor dem Börsengang: Diese Investoren könnten Milliarden verdienen

SpaceX steht offenbar kurz vor dem größten Börsengang der Geschichte. Diese prominenten Investoren sind bereits jetzt beteiligt und dürften profitieren.

• SpaceX könnte den größten Börsengang aller Zeiten realisieren• Elon Musk kontrolliert knapp 80 Prozent der Stimmrechte• Musk könnte durch den Börsengang zum ersten Billionär der Welt werden

Der Raumfahrtkonzern SpaceX treibt seine Börsenpläne weiter voran. Mit einer erwarteten Bewertung von mehr als 2 Billionen US-Dollar und einem angestrebten Platzierungsvolumen von bis zu 80 Milliarden US-Dollar wird es der größte Börsengang der Geschichte.

Nach den vorliegenden Informationen wird der Börsengang bereits am 12. Juni 2026 erfolgen. Besonders für Unternehmenschef Elon Musk dürfte ein erfolgreiches IPO enorme finanzielle Folgen haben. Laut Bloomberg Wealth Index, der jüngste Finanzierungsrunden und Daten der US-Kommunikationsbehörde FCC berücksichtigt, würde der Wert seiner SpaceX-Beteiligung massiv steigen.

Musk vor historischem Vermögenssprung

Schon heute gilt Elon Musk dank seiner Beteiligungen an Tesla, SpaceX und xAI als reichster Mensch der Welt. Mit einem erfolgreichen Börsengang von SpaceX könnte sein Vermögen laut den vorliegenden Informationen erstmals die Marke von einer Billion US-Dollar erreichen.

Musk ist zugleich der dominierende Anteilseigner von SpaceX. Laut Bloomberg Wealth Index hält er rund 42 Prozent der Unternehmensanteile und kontrolliert knapp 80 Prozent der Stimmrechte.

Diese Venture-Capital-Investoren sind an SpaceX beteiligt

Neben Musk haben sich über Jahre hinweg zahlreiche bekannte Risikokapitalgeber an SpaceX beteiligt. Zu den wichtigsten Venture-Capital-Investoren zählen Founders Fund von Peter Thiel, Sequoia Capital und Andreessen Horowitz. Diese Investoren beteiligten sich in mehreren Finanzierungsrunden an dem Raumfahrtunternehmen und könnten von einem Börsengang erheblich profitieren.

Auch Institutionelle Investoren und Fonds sind positioniert

Auch große Vermögensverwalter und Investmentgesellschaften gehören zum Investorenkreis von SpaceX. Hierzu zählen unter anderem Fidelity Investments, Baillie Gifford und Valor Equity Partners.

Darüber hinaus sind spezialisierte Fonds beteiligt, darunter Baron Funds sowie der ARK Private Innovation ELTIF (von Cathie Wood). Diese Vehikel ermöglichen institutionellen und teilweise auch privaten Anlegern indirekte Investments in nicht börsennotierte Technologieunternehmen.

Alphabet und strategische Partner ebenfalls an Bord

Zu den strategischen Investoren zählt außerdem Alphabet, die Muttergesellschaft von Google. Laut Finanzberichten hält Alphabet rund sechs Prozent an SpaceX.

Zusätzlich arbeitet SpaceX mit Unternehmen aus der Satelliten- und Telekommunikationsbranche wie EchoStar und Globalstar zusammen. Diese gelten als strategische Partner und sind teilweise über Beteiligungen oder kommerzielle Vereinbarungen mit dem Unternehmen verbunden.

Geldregen für frühe Investoren

Laut IT Boltwise, einem Fachmagazin für KI und Robotik, könnte der SpaceX-Börsengang mehr neue Milliardäre hervorbringen als jedes andere Ereignis in der Geschichte. Ein Investor, der nicht genannt werden wollte, der aber vor fast 20 Jahren in das Raumfahrtunternehmen investierte, rechnet mit einer lebensverändernden Veränderung. So könnte sich der Nettowert der Investition um das 20-fache erhöhen.

Was der mögliche Mega-IPO für Anleger bedeutet

Ein Börsengang von SpaceX dürfte weltweit zu den wichtigsten Kapitalmarkt-Ereignissen der vergangenen Jahre zählen. Anleger sollten vor allem auf die endgültige Bewertung, die Ausgestaltung der Aktienplatzierung und die Nachfrage institutioneller Investoren achten.

Für bestehende Investoren könnte das IPO erhebliche Wertsteigerungen bedeuten. Gleichzeitig dürfte ein erfolgreicher Börsengang den Fokus der Märkte erneut auf private Technologie- und Raumfahrtunternehmen lenken.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at