SpaceX vor Rekord-IPO: Ist der Ausgabepreis der Aktie bereits bekannt?

SpaceX bereitet sich auf einen Börsengang vor, der alle bisherigen IPOs übertreffen könnte. Nun wurde der Ausgabepreis wohl bereits vor der Roadshow festgelegt.

• SpaceX plant wohl einen Börsengang mit einem Emissionsvolumen von 75 Milliarden US-Dollar• Der angestrebte Ausgabepreis liegt bei 135 US-Dollar je Aktie• Die angestrebte Unternehmensbewertung beläuft sich auf rund 1,75 Billionen US-Dollar

SpaceX plant nach Angaben von Reuters, 555,6 Millionen Aktien zu einem Preis von 135 US-Dollar je Aktie anzubieten. Daraus würde sich ein Emissionsvolumen von 75 Milliarden US-Dollar ergeben, die das von Elon Musk geführte Raumfahrt- und Satellitenunternehmen am Kapitalmarkt einsammeln will. Die Informationen stammen laut Reuters von einer mit den Plänen vertrauten Person.

Bemerkenswert ist dabei der Zeitpunkt der Preisfestlegung. So wird bereits vor Beginn der Investoren-Roadshow ein konkreter Ausgabepreis genannt. Üblicherweise legen Unternehmen in dieser Phase zunächst lediglich eine Preisspanne fest und konkretisieren den endgültigen Emissionspreis erst kurz vor dem Börsendebüt.

Roadshow startet in dieser Woche

Die Roadshow für Investoren soll am Donnerstag, den 4. Juni beginnen. Dabei werden Unternehmensvertreter potenziellen Investoren die Geschäftsperspektiven und die Details des Börsengangs vorstellen. Der Börsengang könnte dann bereits am 12. Juni an der NASDAQ erfolgen. Das Kürzel soll "SPCX" lauten.

Börsengang soll vollständig neues Kapital bringen

Reuters-Angaben zufolge ist die Emission als sogenanntes All-Primary-Offering geplant. Das bedeutet, dass sämtliche angebotenen Aktien neu ausgegeben werden und die Erlöse vollständig an SpaceX fließen. Bestehende Anteilseigner sollen demnach keine Aktien im Rahmen des Börsengangs verkaufen.

Die zufließenden Mittel sollen unter anderem zur Finanzierung weiterer Projekte verwendet werden, darunter Investitionen in KI-Rechenkapazitäten sowie der Ausbau des Satellitengeschäfts.

Bewertung von 1,75 Billionen US-Dollar angestrebt

Dem Bericht zufolge strebt SpaceX eine Bewertung von rund 1,75 Billionen US-Dollar an. Damit würde das Unternehmen zu den wertvollsten börsennotierten Konzernen der Welt aufsteigen.

Die Transaktion ist einer der bedeutendsten Börsengänge der vergangenen Jahre. SpaceX ist eines der aufmerksamkeitsstärksten IPO-Projekte neben den KI-Unternehmen OpenAI und Anthropic, die ebenfalls als potenzielle Börsenkandidaten gehandelt werden.

Was das für Anleger bedeutet

Für Anleger deutet sich ein historisches Ereignis an, das neue Maßstäbe am weltweiten IPO-Markt setzen dürfte. Wer den Börsengang verfolgt, sollte in den kommenden Tagen insbesondere die Ergebnisse der anstehenden Roadshow sowie die endgültigen Emissionsunterlagen beobachten. Diese werden zeigen, ob die enorm hohe Bewertung am Markt auf eine ausreichend breite Nachfrage stößt und zu welchen finalen Konditionen das Debüt letztlich durchgeführt wird.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at