Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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09.08.2026 14:00:00

SpaceX vs. Meta Platforms: Which Will Reach the $2 Trillion Club First?

Although Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) reached the $2 trillion mark shortly after its initial public offering (IPO) in June, it has fallen significantly since then and is now valued at about $1.45 trillion. Meta Platforms (NASDAQ: META) has never been a member of the $2 trillion club, peaking at $1.988 trillion. Currently, it's valued at $1.5 trillion.Of these two, which one will be the first to get into the $2 trillion club? This is an important question, as each stock will need to rise at least 33% to get there. If either one can do that during the next year or two, it would be a worthwhile investment, as it could outperform the broader market on its way to this exclusive club, which currently has only six members.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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03.08.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
30.07.26 Meta Platforms Buy UBS AG
30.07.26 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
30.07.26 Meta Platforms Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Meta Platforms (ex Facebook) 513,80 0,49% Meta Platforms (ex Facebook)

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