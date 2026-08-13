MP Materials a Aktie

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WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012

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13.08.2026 20:05:00

SpaceX vs. MP Materials: 2 Very Different Ways to Bet on the Next Decade of Tech

Space Exploration Technologies Corp (NASDAQ: SPCX) and MP Materials (NYSE: MP) are wildly different companies, but they are both building core infrastructure for the next decade of technology: one in the sky, the other deep in the supply chain.Image source: Getty Images.On the SpaceX side, you are really betting on two intertwined technologies, Starlink and Starship. Starlink is already a mega‑constellation of more than ten thousand low Earth orbit satellites that use phased-array antennas and optical-fiber links to move data around the planet with much lower latency than traditional satellite internet. Each satellite carries multiple space lasers capable of up to 200 gigabits per second in aggregate, and newer mini lasers deliver 25 gigabits per second at distances up to 4,000 kilometers, creating a mesh in space that routes traffic without relying on a dense network of ground stations. The coming Starlink V3 hardware pushes that further, with each satellite designed for roughly 1 terabit per second of downlink capacity and 160 gigabits per second of uplink, optimized to ride on the heavy-lift Starship rocket and to support direct‑to‑device cellular service. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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