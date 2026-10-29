Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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29.10.2026 20:00:00
SpaceX vs. Nvidia: The Best AI Stock to Buy Now
Few companies are more synonymous with artificial intelligence (AI) investing than Nvidia (NASDAQ: NVDA). It's been the leader in AI investing since the AI build-out kicked off in 2023, and nothing has changed since. However, there are many new investment options in the AI world, including Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX). SpaceX has a major AI wing thanks to its acquisition of xAI before going public, and this division has delivered incredible growth.
In fact, it has some investors wondering if it's one of the best AI investments on the market right now. But is it better than Nvidia?
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