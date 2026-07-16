Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

Rocket Lab Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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16.07.2026 12:15:00

SpaceX vs. Rocket Lab: Which Is the Better Space Stock to Buy Right Now?

Space stocks are on many investors' minds these days, but going all-in on this sector right now comes with considerable risk, as most rocket stocks are volatile.Still, two stocks that are no doubt near the top of many investors' watch lists are Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) and Rocket Lab (NASDAQ: RKLB). Here's which one looks like the better buy right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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